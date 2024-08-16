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    Слот: Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить от «Манчестер Сити» и «Арсенала»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил шансы команды побороться за чемпионский титул в новом сезоне АПЛ.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Мы должны понимать, что в последние два сезона "Ливерпуль" был довольно далёк от "Манчестер Сити" и "Арсенала". Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить это отставание», — приводит слова Слота Anything Liverpool.

    Напомним, что Слот только летом возглавил «Ливерпуль», сменив на этом посту Юргена Клоппа. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб занял третье место в турнирной таблице.

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