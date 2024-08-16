Слот: Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить от «Манчестер Сити» и «Арсенала»

Главный тренероценил шансы команды побороться за чемпионский титул в новом сезоне АПЛ.

«Мы должны понимать, что в последние два сезона "Ливерпуль" был довольно далёк от "Манчестер Сити" и "Арсенала". Мы каждый день работаем над тем, чтобы сократить это отставание», — приводит слова Слота Anything Liverpool.

Напомним, что Слот только летом возглавил «Ливерпуль», сменив на этом посту Юргена Клоппа. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб занял третье место в турнирной таблице.

В новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» стартует матчам с «Ипсвичем», который состоится 17 августа.