Николич: Матч с «Локомотивом» — это одна из игр, которая может определить сезон

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв РПЛ.

«Если мы обыгрываем "Локомотив", у нас будет 10 очков, и мы двигаемся в самый верх таблицы.

Будет интересно, потому что я там работал. Это было хорошее время. Тогда получалось очень удачно проводить матчи против ЦСКА. Кажется, все победы были у нас. Сейчас я главный тренер ЦСКА, хотелось бы поменять эту традицию. Хорошие воспоминания с тех матчей, всегда была хорошая атмосфера, хорошие футболисты на поле. Правда, поменялись команды, и одна, и вторая.

Дорогие друзья, болельщики, фанаты, ждем вас на игре против "Локомотива". Это одна из игр, которая может определить сезон, двигая его вверх или вниз. Ваша помощь нужна сейчас, игроки ждут вас за спиной на этом матче. Ожидаем полный стадион, а мы на поле постараемся подарить вам хорошую игру и победу», — сказал Николич в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 августа.