Невилл назвал чемпиона Англии нового сезона. Это не «Манчестер Сити»

Бывший защитникпоразмышлял на предмет борьбы за чемпионский титул в новом сезоне английского чемпионата.

«В прошлом году я был уверен, что "Арсенал" выиграет Премьер-лигу, и в этом сезоне я буду придерживаться этого мнения. Они идут по восходящей траектории и становятся лучше с каждым годом.

Очевидно, что им противостоит одна из величайших команд лиги — "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы, так что это всегда будет непросто. Однако я чувствую, что у "Арсенала" есть стабильность с менеджером Микелем Артетой и стабильность в команде, которая всё ещё совершенствуется.

Нельзя списывать со счетов "Манчестер Сити", но я снова выбираю "Арсенал". Они были так близки к победе в прошлом году, и я думаю, что в этот раз они смогут сделать ещё один шаг», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартует уже сегодня, 16 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».