ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
    Все новости спорта

    Невилл назвал чемпиона Англии нового сезона. Это не «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поразмышлял на предмет борьбы за чемпионский титул в новом сезоне английского чемпионата.

    Гари Невилл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гари Невилл

    «В прошлом году я был уверен, что "Арсенал" выиграет Премьер-лигу, и в этом сезоне я буду придерживаться этого мнения. Они идут по восходящей траектории и становятся лучше с каждым годом.

    Очевидно, что им противостоит одна из величайших команд лиги — "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы, так что это всегда будет непросто. Однако я чувствую, что у "Арсенала" есть стабильность с менеджером Микелем Артетой и стабильность в команде, которая всё ещё совершенствуется.

    Нельзя списывать со счетов "Манчестер Сити", но я снова выбираю "Арсенал". Они были так близки к победе в прошлом году, и я думаю, что в этот раз они смогут сделать ещё один шаг», — приводит слова Невилла Sky Sports.

  • Пять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ
  • В новом сезоне команде Пепа Гвардиолы будет очень сложно обойти главных конкурентов
  • Вчера

    • Новый сезон английской Премьер-лиги стартует уже сегодня, 16 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Рублев снова обыграет Накашиму с разгромным счетом?
  • Накашима — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  4.56
  • Экспресс дня 17 августа
  • Завтра в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хуркач — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры