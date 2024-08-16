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    Лукин хочет получать больше игрового времени в ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о своем игровом времени в нынешнем сезоне.

    Матвей Лукин
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    Матвей Лукин

    «Если говорить о моём игровом времени, то последние четыре матча я выхожу на поле, удаётся его получить. Хочется приносить команде пользу, всё для этого делаю: работаю, разбираю ошибки, стремлюсь становиться лучше.

    Конечно, хочется всегда больше игрового времени, я работаю, а дальше решение за тренерским штабом», — сказал Лукин Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне защитник не отметился результативными действиями. После 4-х туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 7-ю очками в активе.

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