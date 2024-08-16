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    Лас-Пальмас — Севилья 16.08.2024 прямая трансляция

    Футбол Примера (Ла Лига) Лас-Пальмас Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:30 16.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Лас-Пальмас — Севилья в Ла Лиге.

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    Последний матч: «Лас-Пальмас» — «Севилья» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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