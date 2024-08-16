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    Круговой: Многие пишут, что ЦСКА сидит в обороне, но такие требования

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об играх проблемах команды в начале сезона.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Адаптация сразу прошла, тренер хороший, понимание есть, что от нас требуют. Нам нужно немного времени.

    Думаю, зимой Николич будет ставить схему, которую хочет видеть. А сейчас многие пишут, что мы постоянно в обороне сидим, но такие требования, что надо в контратаки выбегать.

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    • Просто не все до конца пока понимают, как выходить из обороны. Но уверен, что будем прибавлять», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Марко Николича сыграет 18 августа против «Локомотив».

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