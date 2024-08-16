Круговой: Многие пишут, что ЦСКА сидит в обороне, но такие требования

Защитник ЦСКАвысказался об играх проблемах команды в начале сезона.

«Адаптация сразу прошла, тренер хороший, понимание есть, что от нас требуют. Нам нужно немного времени.

Думаю, зимой Николич будет ставить схему, которую хочет видеть. А сейчас многие пишут, что мы постоянно в обороне сидим, но такие требования, что надо в контратаки выбегать.

Просто не все до конца пока понимают, как выходить из обороны. Но уверен, что будем прибавлять», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на РПЛ

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Марко Николича сыграет 18 августа против «Локомотив».