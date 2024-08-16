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    Койта: Николич — шеф и босс

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    Новичок ЦСКА Секу Койта рассказал об адаптации в московском коллективе.

    Секу Койта
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    Секу Койта

    «Прежде всего хочется сказать, что я очень рад подписать контракт с ПФК ЦСКА. Адаптация проходит хорошо, в команде есть игроки, которые говорят на французском языке, много иностранцев — нашёл с ними контакт. Меня очень хорошо принял коллектив, начиная с приезда в аэропорт и заканчивая тренировками. Уверен, что дальше всё продолжится в том же духе и я полностью адаптируюсь в команде.

    С кем больше всего общаюсь в ЦСКА? С Миланом Гаичем, он как раз выступал в чемпионате Франции (за "Бордо") и говорит на французском. Когда что-то не понимаю на тренировке, возникают вопросы, Милан всегда мне помогает и объясняет.

    Мы уже общались с Николичем перед подписанием контракта с ПФК ЦСКА. Я считаю, необходимо поддерживать этот контакт, общаться с тренером, возможно, даже каждый день. Ведь Марко, можно сказать, наш шеф и босс.

    Как мне работа под руководством Николича? Мне нравятся тренировки Марко, в своей карьере у меня было очень много тренеров, все они отличались, у каждого свой подход. И сейчас очень многое для меня в новинку, но, тем не менее, мне нравится тренировочный процесс. Я надеюсь, что буду только прогрессировать при Марко, делаю всё для этого. Буду доказывать на тренировках, что достоин места в стартовом составе. И, дай бог, мы вместе добьёмся успеха и выиграем как можно больше матчей», — приводит слова Койта официальный сайт ЦСКА.

    С 2019 года Койта выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург». За это время он провел в его составе 106 матчей, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. На портале Transfermark малиец оценивается в € 4 млн.

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