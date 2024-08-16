В 19:00 16.08.2024 Хегельман Литауен и Банга сыграют матч в Лига А Литвы.

Хегельман Литауен — Банга

Последний матч: «Банга» — «Хегельман Литауен» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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