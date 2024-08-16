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    Гвардиола: Мое влияние на работу Марески равно нулю

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом наставнике «Челси» Энцо Мареске.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Влияние на его назначение? Я бы хотел сказать "да", но я так не думаю. Работа, которую Энцо проделал в "Лестере", принадлежит ему, его тренерскому штабу и его игрокам. Мое влияние равно нулю. Я не забил и не предотвратил ни одного гола. С моим персоналом всё происходит по-разному. Успех людей принадлежит им», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Напомним, что ранее Мареска был ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити». В воскресенье, 18 августа, команды сыграют между собой. Игра начнется в 18:30 мск.

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