ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
    Все новости спорта

    Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» сейчас не в лучшей форме

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу готовности команды к новому сезоне английского чемпионата.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Мы уделяем приоритетное внимание отдыху, безусловно. Я бы хотел уделить этому больше времени. Я требую лучших результатов в воскресном матче с "Челси". Мы знаем, что нам нужно набирать очки как можно быстрее. Все знают, что мы не в лучшей форме, но это не имеет значения.

    Настроение в команде очень хорошее. Я не думаю, что сейчас есть много идеальных команд. Сезон очень длинный. Важно, чтобы игроки были готовы морально, а для этого им нужен отдых», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Действующий чемпион Англии стартует в новом сезоне АПЛ с поединка против «Челси», который состоится уже 18 августа и начнется в 18:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Рублев снова обыграет Накашиму с разгромным счетом?
  • Накашима — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тафа — Уокер
  • Бои
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч О’Нилл — Сантос
  • Бои
  • Послезавтра в 03:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры