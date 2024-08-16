Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» сейчас не в лучшей форме

Главный тренердал комментарий по поводу готовности команды к новому сезоне английского чемпионата.

«Мы уделяем приоритетное внимание отдыху, безусловно. Я бы хотел уделить этому больше времени. Я требую лучших результатов в воскресном матче с "Челси". Мы знаем, что нам нужно набирать очки как можно быстрее. Все знают, что мы не в лучшей форме, но это не имеет значения.

Настроение в команде очень хорошее. Я не думаю, что сейчас есть много идеальных команд. Сезон очень длинный. Важно, чтобы игроки были готовы морально, а для этого им нужен отдых», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Действующий чемпион Англии стартует в новом сезоне АПЛ с поединка против «Челси», который состоится уже 18 августа и начнется в 18:30 мск.