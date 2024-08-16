Флик: Я доволен набором футболистом, который у нас есть

Главный тренервысказался о борьбе св новом сезоне испанской Примеры.

«Я уже отвечал на этот вопрос. В нашей команде высокий уровень мастерства. В футболе все определяется тем, выиграл ли ты или проиграл. Поэтому мы готовимся к каждому матчу.

Я доволен набором футболистом, который у нас есть. Доверяю клубу и удовлетворен тем, что команда уже показала.

Когда травмированные игроки вернутся, уверен, что мы будем очень сильной командой», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стала второй в чемпионате Испании, а «Реал» — первым.