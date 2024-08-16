Де Лигт: Надеюсь, я смогу внести свой вклад в следующую главу истории «Манчестер Юнайтед»

Новичокответил на вопрос о задачах команды на новый сезон.

«Надеюсь, что я, а также другие игроки, которые придут этим летом, смогут стать частью истории "Манчестер Юнайтед" и вернуть клуб туда, где ему место, — на вершину. В команде много потрясающих талантов. Они долго не брали чемпионский титул, но выиграли Кубок Англии и Кубок лиги. Так что они знают, как побеждать, и, надеюсь, мы сможем вместе построить команду, которая будет бороться за все титулы.

Получить эту возможность и играть за этот клуб на таком уровне, помогать ему выигрывать трофеи — потрясающе. Надеюсь, я смогу внести свой вклад в следующую главу истории Манчестер Юнайтед», — приводит слова де Лигта Mirror.

За 25-летнего голландца манкунианцы заплатили € 45+5 млн и подписали контракт на пять лет.

Де Лигт с 2022 года сыграл за «Баварию» 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.