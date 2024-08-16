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    Акинфеев — о сборной России: Не будешь поливать цветок, он завянет

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о текущем положении дел в сборной России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Я вижу, как у Дивеева и Облякова в национальной команде глаза горят. Они реально хотят туда ехать. Мне интересно, с кем они играют. Главное — существует команда, они играют хотя бы. Пускай сейчас такое время, всё равно наступит другое. Может, не они будут в сборной, но команда должна существовать, должна с кем‑то играть. Не будешь поливать цветок — он завянет. То же самое здесь.

    Я вижу по ребятам и в других командах, что там у них тоже глаза горят. Мне просто жалко, что так получается, что нет сильных сборных, с которыми они могут играть», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

    Ранее была информация, что сборная России в ближайшее время проведет товарищеские матчи со сборными Тайланда и Вьетнама.

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