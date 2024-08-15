В 19:30 15.08.2024 Зиря и Осиек сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Зиря — Осиек

Последний матч: «Осиек» — «Зиря» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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