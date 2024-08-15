Жирков: «Зенит» никто не догонит

Юрий Жирков Фото: globallookpress.com
После четырех туров команда Сергея Семака возглавляет таблицу, набрав 12 очков.
«Думаю, что в борьбе за чемпионство "Зениту" никто не составит конкуренции. У "Краснодара" что‑то не ладится, ЦСКА проиграл им в последнем туре, "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом".
"Зенит" может проиграть сам себе в некоторых матчах, в остальном их никто не догонит и ничего не сделает», — сказал «Матч ТВ» Жирков.
В 5‑м туре чемпионата России «Зенит» встретится в гостях с «Химками».