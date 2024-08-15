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    Жирков: «Зенит» никто не догонит

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    Экс-защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о лидерстве питерского клуба в таблице РПЛ.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    После четырех туров команда Сергея Семака возглавляет таблицу, набрав 12 очков.

    «Думаю, что в борьбе за чемпионство "Зениту" никто не составит конкуренции. У "Краснодара" что‑то не ладится, ЦСКА проиграл им в последнем туре, "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом".

    "Зенит" может проиграть сам себе в некоторых матчах, в остальном их никто не догонит и ничего не сделает», — сказал «Матч ТВ» Жирков.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 5‑м туре чемпионата России «Зенит» встретится в гостях с «Химками».

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