Жирков: «Зенит» никто не догонит

Экс-защитник «Зенита»высказался о лидерстве питерского клуба в таблице РПЛ.

После четырех туров команда Сергея Семака возглавляет таблицу, набрав 12 очков.

«Думаю, что в борьбе за чемпионство "Зениту" никто не составит конкуренции. У "Краснодара" что‑то не ладится, ЦСКА проиграл им в последнем туре, "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом".

"Зенит" может проиграть сам себе в некоторых матчах, в остальном их никто не догонит и ничего не сделает», — сказал «Матч ТВ» Жирков.

Календарь и таблица РПЛ

В 5‑м туре чемпионата России «Зенит» встретится в гостях с «Химками».