В 21:00 15.08.2024 Войводина и Марибор сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Войводина — Марибор

Последний матч: «Марибор» — «Войводина» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Войводина — Марибор доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Войводина» — «Марибор». Коэффициент ставки — 3.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Марибор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Войводина — Марибор.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам