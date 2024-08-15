Последний матч: «Килмарнок» — «Tromsoe» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Tromsoe» — «Килмарнок». Коэффициент ставки — 2.11.
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