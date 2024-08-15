Тикнизян: Я ценю журналистов, которые видят настроение футболиста

Наир Тикнизян Фото: globallookpress.com
Ранее после игры с «Динамо» (1:3) 27 июля у Тикнизяна случилась перепалка с одним из корреспондентов в микст‑зоне. Футболист отказался от общения, назвав репортера «дурачком».
«Я ценю журналистов, которые видят настроение футболиста и могут понять, когда он готов к диалогу, а когда нет. У всех бывают моменты, когда нет желания вообще ни с кем говорить.
Таким корреспондентам, которые могут по‑человечески относиться к игрокам, я даю комментарии со всем уважением, с радостью с ними общаюсь, и все это знают, — сказал Тикнизян "Матч ТВ".