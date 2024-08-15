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    Тарханов про Дивеева: Фарт пошел и он стал забивать

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    Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева на старте нынешнего сезона РПЛ.

    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА

    «Всегда хорошо, когда забивает футболист. Так бывает, когда защитник много забивает, но Дивеев может перестать это делать. Фарт пошёл и он стал забивать. Дивеев является хорошим защитником, который отлично подключается к атаке. Поэтому почему бы ему не забивать, если есть моменты? Он же не всё время играет в атаке, а при стандартах и после них, используя свой рост и грамотно выбирая позицию.

    Для ЦСКА будет хорошо, если Игорь будет продолжать забивать. Но не стоит его ставить на позицию нападающего, потому что на этой позиции он перестанет забивать», — сказал Тарханов Чемпионату.

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    • Напомним, что после 4-х матчей в нынешнем сезоне РПЛ Дивеев забил 4 гола, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. В следующем матче ЦСКА сыграет против «Локомотива» 18-го августа.

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