Тарханов про Дивеева: Фарт пошел и он стал забивать

Российский тренерподелился мнением о результативности защитникана старте нынешнего сезона РПЛ.

«Всегда хорошо, когда забивает футболист. Так бывает, когда защитник много забивает, но Дивеев может перестать это делать. Фарт пошёл и он стал забивать. Дивеев является хорошим защитником, который отлично подключается к атаке. Поэтому почему бы ему не забивать, если есть моменты? Он же не всё время играет в атаке, а при стандартах и после них, используя свой рост и грамотно выбирая позицию.

Для ЦСКА будет хорошо, если Игорь будет продолжать забивать. Но не стоит его ставить на позицию нападающего, потому что на этой позиции он перестанет забивать», — сказал Тарханов Чемпионату.

Напомним, что после 4-х матчей в нынешнем сезоне РПЛ Дивеев забил 4 гола, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. В следующем матче ЦСКА сыграет против «Локомотива» 18-го августа.