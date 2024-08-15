Роша о продлении контракта с ЦСКА: Я счастлив, здесь я как дома

Защитникподелился эмоциями после подписания нового контракта с армейским клубом.

«Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА. Всем говорю, что очень люблю клуб и чувствую связь с болельщиками. Здесь я как дома. Хочу показывать высокий уровень на поле.

Тренер относится ко мне как к одному из лидеров клуба. Я буду продолжать поддерживать молодых игроков. У нас большой коллектив, большие цели. Мы хотим завоёвывать трофеи», — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Роша продлил контракт с армейским клубом до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА 4 матча в рамках РПЛ и отметился результативной передачей.