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    Роша о продлении контракта с ЦСКА: Я счастлив, здесь я как дома

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    Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями после подписания нового контракта с армейским клубом.

    Виллиан Роша — игрок ЦСКА
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    Виллиан Роша — игрок ЦСКА

    «Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА. Всем говорю, что очень люблю клуб и чувствую связь с болельщиками. Здесь я как дома. Хочу показывать высокий уровень на поле.

    Тренер относится ко мне как к одному из лидеров клуба. Я буду продолжать поддерживать молодых игроков. У нас большой коллектив, большие цели. Мы хотим завоёвывать трофеи», — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА.

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    • Напомним, что Роша продлил контракт с армейским клубом до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА 4 матча в рамках РПЛ и отметился результативной передачей.

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