В 19:00 15.08.2024 Пюник и Ордабасы сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Пюник — Ордабасы

Последний матч: «Ордабасы» — «Пюник» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пюник» — «Ордабасы». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ордабасы»).

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