Металлург Бекабад — Нефтчи Фергана
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нефтчи Фергана»).
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