Круговой: У ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»

Защитникответил на вопрос о старте команды в новом сезоне РПЛ.

«В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.

С "Зенитом" всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, "Зенит" еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.

Есть ли шансы опередить "Зенит"? Да, надо просто ими воспользоваться», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.