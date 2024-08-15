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    Круговой: У ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о старте команды в новом сезоне РПЛ.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.

    С "Зенитом" всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, "Зенит" еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.

    Есть ли шансы опередить "Зенит"? Да, надо просто ими воспользоваться», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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