«Краснодар» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

Исход матча с ЦСКА в первом туре Кубка России решил один гол. На 52-й минуте полузащитник «Краснодара» Ленини отправил мяч в сетку ворот Торопа и принес своей команде минимальную победу — 1:0.

Подопечным Мурада Мусаева удалось обыграть армейцев и во второй раз подряд, но уже в рамках чемпионата в прошлую субботу (2:1). При счете 1:1 победный мяч на 91-й минуте забил Тормена. До этого «Краснодар» трижды подряд играл вничью со своими соперниками.

«Ахмат»

«Ахмат» уверенно начал путь в Кубке России, разгромив дома «Пари НН» со счетом 4:1. Дублем в составе грозненской команды отметился Бериша, по голу на счету Агаларова и Швеца.

После 4-х туров чемпионата России «Ахмат» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, по-прежнему не одержав ни одну победу. Подопечные Магомеда Адиева трижды сыграли вничью и потерпели разгромное поражение от «Локомотива» (0:5). Матч крайнего тура против «Спартака» завершился без забитых мячей — 0:0.

Личные встречи

Команды встречались между собой в первом туре текущего сезона РПЛ (1:1). Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ахмата» 4 победы, «Краснодар» оказался сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза победитель не был выявлен.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» с коэффициентом 2.23.