В 21:30 15.08.2024 Гент и Силькеборг сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Гент — Силькеборг

Последний матч: «Силькеборг» — «Гент» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Силькеборг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Гент»).

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