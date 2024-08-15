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    «Факел» — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка России «Факел» — «Акрон»

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    Сергей Волков
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    Сергей Волков
    «Факел» и «Акрон» сыграют между собой в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Факел»

    «Факел» начал новый сезон Кубка России с крупного поражения. Клуб из Воронежа отправился в Санкт-Петербург и трижды пропустил в свои ворота от действующего обладателя трофея — «Зенита» (0:3).

    На данный момент «Факел» занимает последнюю строчку турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив всего 1 очко в 4-х матчах. После поражения в крайнем туре от «Крыльев Советов» (0:2) воронежцы расстались с главным тренером Игорем Черевченко и назначили на его место Дмитрия Пятибратова, который ранее уже тренировал команду.

    «Акрон»

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    Новичок РПЛ дебютировал в новом для себя формате группового этапа Кубка России матчем с «Рубином». Игра проходила в Казани и закончилась для тольяттинцев крайне неудачно — поражение 0:4.

    В чемпионате России у «Акрона» все довольно неплохо. Есть и победа над тем же «Факелом» (2:0) во втором туре и ничья с «Оренбургом» (2:2) на прошлых выходных. С четырьмя очками «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Личные встречи

    В 5-ти очных матчах «Факел» трижды праздновал победу, «Акрон» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Акрон» с коэффициентом 1.77.

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