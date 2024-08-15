«Факел» и «Акрон» сыграют между собой в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Факел»

«Факел» начал новый сезон Кубка России с крупного поражения. Клуб из Воронежа отправился в Санкт-Петербург и трижды пропустил в свои ворота от действующего обладателя трофея — «Зенита» (0:3).

На данный момент «Факел» занимает последнюю строчку турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив всего 1 очко в 4-х матчах. После поражения в крайнем туре от «Крыльев Советов» (0:2) воронежцы расстались с главным тренером Игорем Черевченко и назначили на его место Дмитрия Пятибратова, который ранее уже тренировал команду.

«Акрон»

Новичок РПЛ дебютировал в новом для себя формате группового этапа Кубка России матчем с «Рубином». Игра проходила в Казани и закончилась для тольяттинцев крайне неудачно — поражение 0:4.

В чемпионате России у «Акрона» все довольно неплохо. Есть и победа над тем же «Факелом» (2:0) во втором туре и ничья с «Оренбургом» (2:2) на прошлых выходных. С четырьмя очками «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Личные встречи

В 5-ти очных матчах «Факел» трижды праздновал победу, «Акрон» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Акрон» с коэффициентом 1.77.