До матча
«Факел»
«Факел» начал новый сезон Кубка России с крупного поражения. Клуб из Воронежа отправился в Санкт-Петербург и трижды пропустил в свои ворота от действующего обладателя трофея — «Зенита» (0:3).
На данный момент «Факел» занимает последнюю строчку турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив всего 1 очко в 4-х матчах. После поражения в крайнем туре от «Крыльев Советов» (0:2) воронежцы расстались с главным тренером Игорем Черевченко и назначили на его место Дмитрия Пятибратова, который ранее уже тренировал команду.
«Акрон»
Новичок РПЛ дебютировал в новом для себя формате группового этапа Кубка России матчем с «Рубином». Игра проходила в Казани и закончилась для тольяттинцев крайне неудачно — поражение 0:4.
В чемпионате России у «Акрона» все довольно неплохо. Есть и победа над тем же «Факелом» (2:0) во втором туре и ничья с «Оренбургом» (2:2) на прошлых выходных. С четырьмя очками «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Личные встречи
В 5-ти очных матчах «Факел» трижды праздновал победу, «Акрон» оказался сильнее в 2-х случаях.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Акрон» с коэффициентом 1.77.