начнут матч в 18:00 в кубке России по футболу, 15.08.2024.

Последний матч: «Факел» — «Акрон» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Факел» — «Акрон». Коэффициент ставки — 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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