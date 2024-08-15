В 20:00 15.08.2024 Эльфсборг и Риека сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

Эльфсборг — Риека

Последний матч: «Риека» — «Эльфсборг» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эльфсборг» — «Риека». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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