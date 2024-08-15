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    Дечич — ХИК. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

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    В 22:00 15.08.2024 Дечич и ХИК сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

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    Дечич — ХИК

    Последний матч: «ХИК» — «Дечич» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ХИК»).

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