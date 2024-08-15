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    Футбол, Испания. Примера, Бетис — Жирона. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Примера (Ла Лига) Бетис Жирона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:30 15.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Бетис — Жирона в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч: «Жирона» — «Бетис» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Жирона.

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