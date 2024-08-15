В 22:00 15.08.2024 Академия Пушкаша и Арарат-Армения сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Академия Пушкаша — Арарат-Армения

Последний матч: «Арарат-Армения» — «Академия Пушкаша» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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