начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 14.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетико Минейро»).

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