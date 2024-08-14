Рубин — Зенит
Последний матч: «Рубин» — «Зенит» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Зенит»).
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