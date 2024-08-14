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    Реал Мадрид — Аталанта 14.08.2024 прямая трансляция

    Футбол Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Аталанта
    Реал Мадрид и Аталанта начнут матч в 22:00 в Суперкубке Европы, 14.08.2024.

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    Последний матч: «Реал Мадрид» — «Аталанта» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).

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