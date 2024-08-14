ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
    Все новости спорта

    Педру Нету: Хочу войти в историю «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Новичок «Челси» Педру Нету отреагировал на переход в лондонскую команду. Он надеется, что принесет клубу большую пользу.

    Педру Нету
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педру Нету

    «Это большой клуб с большими амбициями, и с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, с персоналом и со всеми остальными, потому что хочу войти в историю клуба. Это молодой состав с очень талантливыми игроками. Я играл против "Челси" в прошлом году и знаю, какая у нас команда.

    Не могу дождаться встречи и работы с ними, потому что мы можем добиться больших успехов», — приводит слова Нету официальный сайт «Челси».

    Календарь и таблица АПЛ

    В минувшем сезоне Нету провел 24 матча. В активе футболиста три гола и 11 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» будет торопиться!
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Спартак» снова разгромит «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Команды покажут результативный футбол
  • ЦСКА — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легечка — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гент — Силькеборг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры