Педру Нету: Хочу войти в историю «Челси»

Новичок «Челси»отреагировал на переход в лондонскую команду. Он надеется, что принесет клубу большую пользу.

«Это большой клуб с большими амбициями, и с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, с персоналом и со всеми остальными, потому что хочу войти в историю клуба. Это молодой состав с очень талантливыми игроками. Я играл против "Челси" в прошлом году и знаю, какая у нас команда.

Не могу дождаться встречи и работы с ними, потому что мы можем добиться больших успехов», — приводит слова Нету официальный сайт «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

В минувшем сезоне Нету провел 24 матча. В активе футболиста три гола и 11 результативных передач.