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    Мартинс ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

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    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался о своем будущем в московском клубе.

    Кристофер Мартинс Перейра
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    Кристофер Мартинс Перейра

    «Я получил удовольствие от сегодняшней игры. Я футболист "Спартака" и счастлив здесь. Я полностью отдаю себя на тренировках. В футболе бывает всякое, но стараюсь об этом не думать. Сейчас я счастлив здесь и концентрируюсь на работе», — цитирует Мартинса «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    27-летний Мартинс стал игроком «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезон он принял участие только в одном матче РПЛ. Также он забил в ворота «Крыльев Советов» в матче Кубка страны.

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