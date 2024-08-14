Мартинс ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Полузащитниквысказался о своем будущем в московском клубе.

«Я получил удовольствие от сегодняшней игры. Я футболист "Спартака" и счастлив здесь. Я полностью отдаю себя на тренировках. В футболе бывает всякое, но стараюсь об этом не думать. Сейчас я счастлив здесь и концентрируюсь на работе», — цитирует Мартинса «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

27-летний Мартинс стал игроком «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезон он принял участие только в одном матче РПЛ. Также он забил в ворота «Крыльев Советов» в матче Кубка страны.