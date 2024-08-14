ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
    Все новости спорта

    Кузнецов — о переходе Сергеева в ЦСКА: Он не станет потерей для «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Экс-капитан московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в стан армейцев.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    «Вчера в СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из "Зенита" в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?Он ещё не играл в ЦСКА. Иван выступал за "Зенит" и "Крылья". Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому не известно.

    Этот трансфер станет потеряй для "Зенита"? Если "Зенит" ищет форварда, то не будет потерей, — цитирует Кузнецова "Спорт день за днём".

    Ранее ЦСКА уже несколько раз предпринимал попытки купить Сергеева у "Зенита", но они не увенчались успехом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» будет торопиться!
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Команды покажут результативный футбол
  • ЦСКА — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Спартак» снова разгромит «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легечка — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гент — Силькеборг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры