Кузнецов — о переходе Сергеева в ЦСКА: Он не станет потерей для «Зенита»

Экс-капитан московского ЦСКАпрокомментировал возможный трансфер нападающегоиз «Зенита» в стан армейцев.

«Вчера в СМИ появилась информация о возможном переходе Ивана Сергеева из "Зенита" в ЦСКА. Он способен заменить Чалова?Он ещё не играл в ЦСКА. Иван выступал за "Зенит" и "Крылья". Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому не известно.

Этот трансфер станет потеряй для "Зенита"? Если "Зенит" ищет форварда, то не будет потерей, — цитирует Кузнецова "Спорт день за днём".

Ранее ЦСКА уже несколько раз предпринимал попытки купить Сергеева у "Зенита", но они не увенчались успехом.