начнут матч в 17:15 в группе C кубка России по футболу, 14.08.2024.

Последний матч: «Пари НН» — «ЦСКА» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Пари НН». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

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