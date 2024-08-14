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    Астана — Корвинул смотреть онлайн

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    В 17:00 14.08.2024 Астана и Корвинул сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

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    Астана — Корвинул

    Последний матч: «Корвинул» — «Астана» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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