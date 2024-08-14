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    Анчелотти: Кроос был фантастическим футболистом

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, как клуб будет обходиться без хавбека Тони Крооса.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    Ранее немец закончил карьеру. Анчелотти заявил, что считает Крооса фантастическим футболистом.

    «Кроос был фантастическим игроком. Мы должны уважать его решение.

    Мы можем заменить его игроками с другими качествами, какие есть у Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Мы должны адаптироваться к ситуации», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    14 августа «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится в Польше.

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