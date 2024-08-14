Анчелотти: Кроос был фантастическим футболистом

Наставник «Реала»высказался о том, как клуб будет обходиться без хавбека

Ранее немец закончил карьеру. Анчелотти заявил, что считает Крооса фантастическим футболистом.

«Кроос был фантастическим игроком. Мы должны уважать его решение.

Мы можем заменить его игроками с другими качествами, какие есть у Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Мы должны адаптироваться к ситуации», — приводит слова Анчелотти Marca.

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14 августа «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится в Польше.