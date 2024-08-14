Анчелотти: Кроос был фантастическим футболистом

Тони Кроос Фото: globallookpress.com
Ранее немец закончил карьеру. Анчелотти заявил, что считает Крооса фантастическим футболистом.
«Кроос был фантастическим игроком. Мы должны уважать его решение.
Мы можем заменить его игроками с другими качествами, какие есть у Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Мы должны адаптироваться к ситуации», — приводит слова Анчелотти Marca.
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14 августа «Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится в Польше.