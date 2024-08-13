В 20:30 13.08.2024 ТНС и Петрокуб сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

ТНС — Петрокуб

Последний матч: «Петрокуб» — «ТНС» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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