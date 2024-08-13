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    Ведущий защитник ЦСКА пропустит как минимум два матча

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    Защитник ЦСКА Виллиан Роша не поможет команде в ближайших матчах, сообщает «Чемпионат».

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    Ранее стало известно, что Роша избежал перелома после грубого фола со стороны полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Несмотря на это, бразилец пока не готов играть.

    «Нам надо подождать информацию по состоянию его здоровья. Но есть вероятность, что ближайшие две игры он пропустит», — сказал источник издания.

    ЦСКА 14 августа сыграет с «Пари НН» в Кубке России, а 18-го встретится с «Локомотивом» в рамках пятого тура РПЛ.

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