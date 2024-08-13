В 17:30 13.08.2024 Оренбург и Локомотив сыграют матч в кубке России по футболу.

Оренбург — Локомотив

Последний матч: «Оренбург» — «Локомотив» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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