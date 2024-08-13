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    Караваев озвучил цели «Зенита»

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев озвучил цели клуба на сезон-2024/25. Футболист отметил, что выигрывать титулы всегда приятно.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Приятно выигрывать. Если возвращаться к прошлому сезону, то ключевое там — эмоции. В концовке вырвали победу в Кубке и обыграли "Ростов" (2:1), став чемпионами. Естественно, все выплеснули в раздевалке. А в Суперкубке уже после первого тайма было 3:0. Где-то успокаиваешься и на зубах не вытаскиваешь эту игру. Из-за этого эмоции уже не такие, другого качества. А так забирать трофеи — всегда приятно.

    Мы должны бороться за каждый титул, все зависит от нас. А в год 100-летия тем более хочется выиграть все и повторить успех. Мы хорошо начали сезон, должны так же продолжать», — сказал Караваев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После четырех туров РПЛ «Зенит» с 12 очками лидирует в таблице РПЛ.

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