Караваев озвучил цели «Зенита»

Защитник «Зенита»озвучил цели клуба на сезон-2024/25. Футболист отметил, что выигрывать титулы всегда приятно.

«Приятно выигрывать. Если возвращаться к прошлому сезону, то ключевое там — эмоции. В концовке вырвали победу в Кубке и обыграли "Ростов" (2:1), став чемпионами. Естественно, все выплеснули в раздевалке. А в Суперкубке уже после первого тайма было 3:0. Где-то успокаиваешься и на зубах не вытаскиваешь эту игру. Из-за этого эмоции уже не такие, другого качества. А так забирать трофеи — всегда приятно.

Мы должны бороться за каждый титул, все зависит от нас. А в год 100-летия тем более хочется выиграть все и повторить успех. Мы хорошо начали сезон, должны так же продолжать», — сказал Караваев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После четырех туров РПЛ «Зенит» с 12 очками лидирует в таблице РПЛ.