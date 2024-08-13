Кейн: Конечно, при Компани мне придется больше прессинговать

Нападающий «Баварии»ответил, как изменится его игра при новом тренере

«Придётся ли мне больше прессинговать при Компани? Да, конечно. Я тренировался только один раз и сыграл десять минут, и это были тяжёлые десять минут.

Но мне нравится эта интенсивность, нравится пытаться вернуть мяч как можно скорее. Вот для чего нужна эта подготовка, чтобы действительно понять идеи и реализовать их», — приводит слова Кейна Bayern&Germany.

Компани тренирует «Баварию» с июля 2024 года. Соглашение со специалистом истекает в июне 2027 года.

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В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в 32 матчах Бундеслиги.