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    Кейн: Конечно, при Компани мне придется больше прессинговать

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил, как изменится его игра при новом тренере Венсане Компани.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Придётся ли мне больше прессинговать при Компани? Да, конечно. Я тренировался только один раз и сыграл десять минут, и это были тяжёлые десять минут.

    Но мне нравится эта интенсивность, нравится пытаться вернуть мяч как можно скорее. Вот для чего нужна эта подготовка, чтобы действительно понять идеи и реализовать их», — приводит слова Кейна Bayern&Germany.

    Компани тренирует «Баварию» с июля 2024 года. Соглашение со специалистом истекает в июне 2027 года.

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    В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в 32 матчах Бундеслиги.

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