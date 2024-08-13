Гранат заявил, что «Динамо» нужно сделать усиление для борьбы с «Зенитом»

Экс-защитниквысказался об игре «бело-голубых» в матче 4-го тура РПЛ против(0:1).

«Игра "Динамо" в матче с "Зенитом" внушает оптимизм. Порадовало, как смотрелась команда. Навязали борьбу, а "Зенит" не так просто выиграл прошлый матч.

Хотелось бы, чтобы "Динамо" конкурировало с "Зенитом" в борьбе за чемпионство, но для этого нужно усиление. Не просто усиление состава, а квалифицированные футболисты, которые своей игрой будут улучшать команду», — сказал Гранат Чемпионату.

После 4-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в активе, а на 1-й позиции располагается «Зенит» (12 баллов).