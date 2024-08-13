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    Глазго Рейнджерс — Динамо К 13.08.2024 прямая трансляция

    Футбол Лига чемпионов Рейнджерс Динамо Киев Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 21:45 13.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Глазго Рейнджерс — Динамо К в квалификации Лиги чемпионов.

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    Последний матч: «Динамо К» — «Глазго Рейнджерс» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Динамо К» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Глазго Рейнджерс»).

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