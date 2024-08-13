Гильерме высказался о возможном завершении карьеры

Экс-вратарь «Локомотива»отметил, что может продолжить игровую карьеру. Голкипер покинул московский клуб 1 июля.

«Что касается моей карьеры, то ничего не решено, сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности. Конечно, планирую продолжать карьеру, не хочу принимать быстрых решений. Все-таки конец карьеры, важно принять правильное решение. У меня есть предложения, но не могу конкретно сказать. Из зарубежных есть предложения из Бразилии, но еще не понятно.

Допускаю ли, что вернусь в "Локомотив" на другую должность? Я надеюсь, что оставил для себя открытую дверь для этого, чтобы в будущем прийти в "Локомотив" работать», — приводит слова Гильерме ТАСС.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял 4-е место в таблице.