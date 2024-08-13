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    Гильерме высказался о возможном завершении карьеры

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    Экс-вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме отметил, что может продолжить игровую карьеру. Голкипер покинул московский клуб 1 июля.

    Маринато Гильерме
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    Маринато Гильерме

    «Что касается моей карьеры, то ничего не решено, сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности. Конечно, планирую продолжать карьеру, не хочу принимать быстрых решений. Все-таки конец карьеры, важно принять правильное решение. У меня есть предложения, но не могу конкретно сказать. Из зарубежных есть предложения из Бразилии, но еще не понятно.

    Допускаю ли, что вернусь в "Локомотив" на другую должность? Я надеюсь, что оставил для себя открытую дверь для этого, чтобы в будущем прийти в "Локомотив" работать», — приводит слова Гильерме ТАСС.

    В прошлом сезоне «Локомотив» занял 4-е место в таблице.

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