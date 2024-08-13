В 21:00 13.08.2024 Ференцварош и Мидтьюлланн сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош — Мидтьюлланн

Последний матч: «Мидтьюлланн» — «Ференцварош» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ференцварош» — «Мидтьюлланн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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