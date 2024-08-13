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    Футбол, Лига чемпионов. Квалификация, Ференцварош — Мидтьюлланн. Где смотреть: прямая трансляция

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    В 21:00 13.08.2024 Ференцварош и Мидтьюлланн сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

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    Ференцварош — Мидтьюлланн

    Последний матч: «Мидтьюлланн» — «Ференцварош» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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