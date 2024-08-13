В 20:00 13.08.2024 Будё-Глимт и Ягеллония сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Будё-Глимт — Ягеллония

Последний матч: «Ягеллония» — «Будё-Глимт» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Ягеллония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Будё-Глимт»).

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